Probabili formazioni di Juventus-Lazio

Ultima all'Allianz Stadium per Dybala e Chiellini, che partiranno dal primo minuto. Miretti ancora titolare. Senza Immobile, chance per Cabral dall'inizio, affiancato da Zaccagni e Felipe Anderson. Calcio d'inizio ore 20.45, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW Condividi

Persa la finale di Coppa Italia, la Juventus è attesa dall'ultima gara casalinga della stagione. Contro la Lazio, Paulo Dybala e Giorgio Chiellini saluteranno i tifosi bianconeri. La squadra biancoceleste dell'ex Maurizio Sarri vuole blindare il quinto posto in classifica. Ciro Immobile non sarà della partita, ma torna Pedro tra i convocati. La gara dell'Allianz Stadium sarà disponibile in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Calcio d'inizio ore 20.45.

Juventus, Dybala e Chiellini dal 1' leggi anche Dybala: "Credevo sarei rimasto di più alla Juve" Allegri si affida al 4-2-3-1. Tra i pali torna Szczesny. Out Danilo, a destra toccherà a De Sciglio, mentre a sinistra agirà Pellegrini. Al centro ci saranno Bonucci e Chiellini. In mezzo al campo spazio a Miretti, alla terza di fila da titolare in Serie A, e Rabiot. Sulla trequarti agirà Paulo Dybala, affiancato da Bernardeschi e Morata. Dusan Vlahovic sarà l'unica punta.

JUVENTUS (4-2-3-1) La probabile formazione: Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Pellegrini; Miretti, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Morata; Vlahovic. All.: Allegri

Lazio, chance per Cabral leggi anche Lotta Europa e Conference League: il calendario Classico 4-3-3 per Maurizio Sarri. Tra i pali ci sarà Strakosha. La linea difensiva sarà composta da Lazzari e Marusic sulle fasce, con al centro Patric e Acerbi. In cabina di regia ci sarà Cataldi, affiancato da Milinkovic-Savic e Luis Alberto. In avanti mancherà Ciro Immobile. Il trio offensivo sarà composto da Felipe Anderson, Zaccagni e Cabral. Lo spagnolo Pedro torna tra i convocati, ma partirà dalla panchina.