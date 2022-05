L'ultima partita allo Stadium con la Juventus di Chiellini e Dybala termina 2-2, pareggio strappato dalla Lazio al 96' che vale la qualificazione aritmetica in Europa League. Emozionanti le standing ovation per il capitano e la Joya. La sblocca Vlahovic su assist di Morata, che prima dell'intervallo trova il raddoppio. Ripresa all'assalto per la squadra di Sarri, che prima accorcia con l'autorete di Alex Sandro (deviazione su Patric) e poi trova il pesantissimo gol con Milinkovic-Savic all'ultimo respiro