Il posticipo della 37^ e penultima giornata finisce 2-2, pareggio strappato al 96' dalla Lazio che vale l'accesso aritmetico in Europa League. Emozionanti i tributi per Chiellini e Dybala all'ultima allo Stadium. Gol e assist per Morata, determinante Milinkovic-Savic. Ottimi Perin e Cuadrado, male Alex Sandro così come Luis Alberto e Felipe Anderson. Ecco tutti i voti

HIGHLIGHTS JUVE-LAZIO