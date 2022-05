Dopo aver pareggiato tutte le prime sette gare di campionato con Alexander Blessin in panchina, il Genoa non ha impattato nessuna delle successive sette (3 vittorie, 4 pareggi) - dopo il successo in rimonta contro la Juventus, i rossoblù possono ottenere due vittorie consecutive in Serie A per la prima volta da febbraio 2021: una serie di tre, l’ultima delle quali proprio contro il Napoli.