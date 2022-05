Sarebbe bastata una vittoria al Penzo al Cagliari per restare in Serie A. La squadra di Agostini non riesce ad approfittare della pesante sconfitta della Salernitana contro l'Udinese in casa, pareggia 0-0 contro il Venezia e retrocede in Serie B. Non basta ai sardi una gara giocata quasi totalmente all'attacco. La formazione di Soncin si difende e chiude il campionato raccimolando un punto