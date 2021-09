Un Genoa rinvigorito dal successo di Cagliari nello scorso turno affronta una Fiorentina in grande forma con un nuovo sistema di gioco (il 4-4-1-1). Out Pandev, giocherà Rovella dietro l'unica punta Destro. Italiano con Pulgar (al posto di Torreira). In avanti Callejon e Nico Gonzalez con Vlahovic