Genoa-Fiorentina 1-2: video, gol e highlights

La Fiorentina vince ancora superando 2-1 il Genoa a Marassi. Nell'intervallo Italiano indovina il cambio e Saponara (dentro per Nico Gonzalez) sblocca il match con una grande giocata di destro in area al 60'. Suo l'assist a Bonaventura a un minuto dal recupero per il bis. Nove punti per Italiano, terzo ko in quattro giornate per il Genoa: inutile la rete di Criscito che realizza il rigore dell'1-2 all'ultimo di recupero

PAGELLE