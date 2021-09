L'Inter vince in rimonta 3-1 contro la Fiorentina e torna in testa alla classifica aspettando il Napoli. Al Franchi i nerazzurri ribaltano l'iniziale vantaggio di Sottil nella ripresa: Darmian e Dzeko segnano in 3', poi nel finale la chiude Perisic. Viola in 10 negli ultimi minuti di gara per il rosso a Nico Gonzalez