Ancora Mihajlovic: "Come si prepara una partita in appena 2 giorni? Erano pochi per noi ma anche per loro. Noi la prepariamo sui nostri concetti e sui nostri principi preoccupandoci degli avversari fino a un certo punto. Orsolini e Barrow? Ci sono tante partite e ho modo di cambiare, se riesco a farlo tenendo la stessa qualità..."