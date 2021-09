Dopo la sconfitta del Bentegodi contro il Verona, la Roma di Mourinho affronta l'Udinese battuta dal Napoli 4-0. Zaniolo nell'undici titolare. Gioca Ibanez e non Smalling in difesa. In attacco Abraham è il terminale offensivo. Nell'Udinese di Gotti confermato Deulofeu con accanto Pussetto come coppia d'attacco