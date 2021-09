Succede di tutto a Marassi con l'inizio dell'era rossoblù di 777 Partners, nuova proprietà che ha rilevato il club da Preziosi. Hellas avanti con Simeone, ex a segno di testa su assist di Faraoni. Il raddoppio è di Barak su rigore, concesso per un fallo di Maksimovic sul Cholito. In 8 minuti la rimonta del Genoa con Criscito su rigore e la doppietta di Destro, ma al 91' Kalinic fissa il definitivo 3-3

