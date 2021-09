Dopo la sconfitta contro il Milan, il Venezia ottiene il primo punto casalingo impattando 1-1 contro il Torino. Partenza a favore dei padroni di casa con Okereke pericoloso. Gol annullato a Johnsen per fuorigioco. Nel secondo tempo, il Toro parte forte e trova il vantaggio con Brekalo su assist di Singo. Djidji commette fallo su Okereke in area: rosso e rigore per il Venezia. Aramu fa 1-1