Tutto facile per l'Hellas che conquista l'ottavo punto nelle ultime quattro giornate sotto la gestione Tudor. Tre reti già nel primo tempo indirizzano il match: a segno Simeone di testa, Faraoni con un bel destro al volo e Caprari con una magia dal limite. Nella ripresa chiude i giochi Bessa in contropiede. Lo Spezia (che era in grande emergenza a centrocampo) chiude in dieci per l'espulsione di Bastoni

LE PAGELLE