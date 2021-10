Sampdoria-Udinese 3-3: video, gol e highlights

Partita senza sosta a Genova con sei reti, di cui un autogol, due interventi Var decisivi e nove ammoniti. Sblocca Pereyra ma Stryger Larsen fa 1-1 sbagliando porta. Poi Beto riporta avanti l'Udinese dopo correzione Var per un fuorigioco che non c'era. Nella ripresa Quagliarella si sblocca su rigore col primo centro stagionale, e Candreva ribalta il match con una magia da fuori. Nel finale ecco però il 3-3 di Forestieri ancora prima annullato per fuorigioco e poi corretto dal Var

LE PAGELLE