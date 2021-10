Juric rinuncia a Linetty

Ballottaggio vinto da Mandragora per quanto riguarda la tre-quarti. Linetty partirà in panchina, così come Ansaldi che non è al meglio (al suo posto Aina). In difesa, squalificato Djidji, gioca Zima.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Mandragora, Brekalo; Sanabria.