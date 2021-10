Grande battaglia all'Olimpico, con occasioni da una parte e dall'altra ma nessun gol: vicini a sbloccare il risultato Abraham, Osimhen e Mancini. Espulsi i due allenatori: Mourinho per doppia ammonizione e Spalletti per un applauso dopo il triplice fischio, interpretato come ironico dall'arbitro Massa. Il Napoli condivide ora la vetta della classifica con il Milan, a quota 25 punti

LE PAGELLE