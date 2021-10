Al Mapei Stadium il Sassuolo ribalta il Venezia che era passato in vantaggio con un gran tiro nel sette di Okereke. Pari immediato di Berardi con un sinistro dal limite, nella ripresa prima l’autorete di Henry e poi il gol di Frattesi (il primo in A) per il 3-1 finale. La reazione del Venezia porta a due gol giustamente annullati a Forte per fuorigioco. Nel Sassuolo fuori Djuricic per infortunio prima della mezz’ora

PAGELLE