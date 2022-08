Juventus-Sassuolo, le probabili formazioni: gioca McKennie dal 1'

Massimiliano Allegri 'rispolvera' McKennie sulla sinistra in attesa che Kostic si ambienti al meglio. Davanti scontata la presenza di Vlahovic in coppia con Di Maria. Dionisi deve rinunciare a Traoré ma potrebbe schierare i nuovi acquisti Thorstvedt e Ceide. Calcio d'inizio alle 20.45 Condividi

Dopo un precampionato con qualche 'basso' di troppo la Juve esordisce all'Allianz contro un avversario ostico come il Sassuolo. La formazione di Dionisi va a caccia del riscatto dopo l'eliminazione in Coppa Italia per mano del Modena. Allegri deve fare i conti con l'infortunio eccellente di Pogba, mentre il Sassuolo potrà contare sui nuovi acquisti Thorstvedt e Ceide. Si gioca alle 20.45

Juventus, a sinistra rispunta McKennie Situazione non di certo semplice per la gara d'esordio per Max Allegri che alla lunga lista di indisponibili deve aggiungere anche Szczesny. Non sarà della gara Pogba alle prese con il recupero dall'infortunio al ginocchio. Difficile vedere in campo dal 1' l'ultimo arrivato Kostic, gioca McKennie. Davanti pochi dubbi con Di Maria a supporto di Vlahovic. JUVENTUS (probabile formazione) 4-4-2: Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, De Sciglio ; Cuadrado, Zakaria, Locatelli, McKennie; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri