Nella trasferta di Verona, Luciano Spalletti pronto a schierare il tridente con Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia, mentre in difesa c'è l'esordio in Serie A per Kim. Cioffi deve rinunciare a Veloso e Ceccherini. In attacco conferme per Lasagna-Henry. Calcio d'inizio alle 18.30

Napoli, subito in campo Kim e Kvaratskhelia

In attesa di poter schierare il neo acquisto Giovanni Simeone, Spalletti deve fare a meno di Fabian Ruiz che non è stato convocato. L'allenatore del Napoli si affida a Kim per la difesa, esordio per il coreano in Serie A, mentre scelte praticamente fatte a centrocampo con Anguissa, Lobotka e Zielinski. Spalletti schiera Kvaratskhelia che è pronto per affiancare Lozano e Osimhen in attacco.

NAPOLI (probabile formazione) 4-3-3: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti