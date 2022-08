Inizio di stagione molto positivo per il Napoli che dopo essere passato in svantaggio a Verona (gol di Lasagna) ribalta il match già nel primo tempo con le reti di Kvaratskhelia e Osimhen. A inizio ripresa Henry fa subito 2-2 ma la squadra di Spalletti accelera e demolisce l'Hellas con i gol di Zielinski e Lobotka. Politano entre e segna, gol annullato a Ounas per fallo di Zerbin su Montipò. Il Napoli vince e conquista i primi tre punti del campionato

LE PAGELLE