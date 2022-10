Atalanta-Sassuolo, le probabili: tornano Berardi e Traoré. Ballottaggio Ederson-Pasalic

Hateboer squalificato e ancora tanti indisponibili per Gasperini, che conferma Lookman e Muriel davanti. Dietro di loro ballottaggio: Ederson favorito su Pasalic. Dionisi ritrova Berardi e Traoré: l'attaccante azzurro, fuori da agosto, torna a disposizione e parte dalla panchina, come l'ivoriano.

Al Gewiss Stadium per il match del sabato sera della decima giornata di Serie A si affrontano l’Atalanta e il Sassuolo. La squadra di Gasperini è al secondo posto in classifica a quota 21 punti, dietro soltanto al Napoli. Come la squadra di Spalletti, l’Atalanta è l’unica ancora imbattuta in Serie A. Il Sassuolo di Dionisi ha invece un bilancio in perfetta parità: tre vittorie, tre pareggi, tre sconfitte. In classifica è nono, con 12 punti conquistati. L’Atalanta viene dal pareggio di Udine, dove era andata sul doppio vantaggio grazie a Lookman e Muriel ma è stata ripresa dagli uomini di Sottil. Nello scorso turno invece il Sassuolo ha affrontato l’Inter, perdendo 1-2 in casa con doppietta e Dzeko e gol neroverde di Frattesi. La sfida è in diretta alle ore 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e Sky Sport Bar 1.

Atalanta, ballottaggio Ederson-Pasalic Diversi ancora gli indisponibili per Gasperini, che deve fare a meno degli infortunati Zapata, Djimsiti, Musso, Zappacosta e Toloi e non può contare nemmeno sullo squalificato Hateboer, che sarà sostituito sulla fascia destra da Soppy. Difesa a tre con Okoli, Demiral e Scalvini. Davanti confermati Muriel e Lookman, in gol a Udine, in ballottaggio per un posto alle loro spalle Ederson (favorito) e Pasalic. ATALANTA (3-4-1-2) probabile formazione: Sportiello; Okoli, Demiral, Scalvini; Soppy, De Roon, Koopmeiner, Mahele; Ederson; Muriel, Lookman. All. Gasperini