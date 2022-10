Una vittoria in rimonta per tornare al primo posto in classifica e mettere pressione al Napoli. Missione compiuta per l’Atalanta che batte il Sassuolo 2-1 al Gewiss Stadium e sale a quota 24 punti. La squadra di Gasperini parte bene, crea ma subisce il gol alla prima chance del Sassuolo: segna Kyriakopoulos. A fine primo tempo pareggia Pasalic. Nerazzurri feroci nel secondo tempo: Lookman ribalta il match. Berardi colpisce la traversa ma poi va ko. Nel finale l’Atalanta controlla il risultato