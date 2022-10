La Roma vince 1-0 a Genova contro la Samp e scavalca contemporaneamente Lazio e Udinese in classifica. Il gol da tre punti lo firma al 9' il capitano Pellegrini: il suo destro dagli 11 metri (fallo di mano in area di Ferrari segnalato dal Var) batte Audero e condanna i blucerchiati alla sconfitta. I giallorossi salgono a 22 punti, primo ko per Stankovic

PAGELLE