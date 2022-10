Atalanta-Lazio 0-2: video, gol e highlights

La Lazio vince ancora e aggancia l'Atalanta al terzo posto. A decidere lo scontro diretto al Gewiss Stadium i gol di Zaccagni, che nel primo tempo colpisce a botta sicura su assist di Pedro, e Felipe Anderson, che nella ripresa chiude i conti con un destro dal limite al termine di una bella azione corale. Per i biancocelesti è la sesta partita di fila in campionato senza subire gol, per i nerazzurri, che ritrovano Zapata ma perdono per il prossimo turno Muriel, espulso al 90', arriva la prima sconfitta in Serie A