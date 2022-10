La Samp si sblocca all'11^ giornata e trova il primo successo, condannando i padroni di casa all'ultimo posto con zero vittorie. Decide il gol di Colley, a un quarto d'ora dal termine circa, che corregge in rete la sponda aerea di Gabbiadini. Fondamentale per i tre punti blucerchiati anche Audero, bravo a parare il rigore di Dessers nei primi minuti. 1-0 e prima gioia per Stankovic

