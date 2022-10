La sfida del Mapei chiude l'undicesima giornata del campionato di Serie A. Dionisi si affida al tridente giovane con D'Andrea, Pinamonti e Laurentié. Kyriakopoulos sulla linea difensiva. Bocchetti manda in campo Piccoli con Verdi alle spalle di Henry. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD