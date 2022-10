Monza-Bologna, le probabili formazioni

Il Monza ospita il Bologna nel Monday Night della 12^ giornata di Serie A: i padroni di casa, reduci da una settimana difficile dopo l'aggressione subita da Pablo Marì ad Assago, provano a ripartire dopo due sconfitte consecutive in Serie A. Di fronte il Bologna, che orfano del suo bomber Arnautovic si affida a Zirkzee davanti. Monza-Bologna è in diretta questa sera alle 20.45 su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Con Monza-Bologna (in diretta stasera su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW dalle 20.45) si chiude il quadro della 12^ giornata di Serie A. Si tratta di un vero e proprio scontro diretto, con le due squadre che sono al momento appaiate a quota 10 punti. Gli uomini di Palladino vogliono ripartire dopo due sconfitte consecutive in campionato (con Empoli e Milan) e proveranno a dedicare la vittoria a Pablo Marì, accoltellato in settimana al centro commerciale di Assago (rientrerà tra tre mesi dopo un intervento alla schiena). Di fronte i ragazzi di Thiago Motta, reduci dalla vittoria con il Lecce ma orfani di Marko Arnautovic: il bomber austriaco, infatti, non ha smaltito il virus intestinale e non è stato convocato.