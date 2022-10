Le parole di José Mourinho nel pre-partita:

"Dopo la sconfitta col Napoli c’è stata un po’ di frustrazione, ma ad Helsinki non potevamo perdere e abbiamo fatto risultato. Continua la storia degli infortuni con Spinazzola, però dobbiamo sopravvivere fino alla sosta. Lo dobbiamo fare giovedì in Europa e anche in campionato per non perdere contatto con le prime. Scelte obbligate? A sinistra non abbiamo problemi, ma le partite sono tante e sarebbe meglio avere tutte le alternative. Camara gioca, diventa importante perché siamo pochi. Matic ha fatto uno sforzo e va in panchina"