Il primo gol italiano in stagione del Bologna vale la prima vittoria in trasferta per la squadra di Thiago Motta. Riccardo Orsolini entra dalla panchina e decide il match al 73' dopo il rigore di Petagna e l'immediato pareggio di Ferguson tra il 57' e il 60'. Dopo un primo tempo equilibrato la partita si infiamma e si incattivisce nella ripresa tra cartellini e ribaltamenti. La squadra di Palladino non reagisce allo svantaggio e incassa la terza sconfitta consecutiva dopo altrettante vittorie