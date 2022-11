Juventus-Inter 2-0: video, gol e highlights

Rabiot e Fagioli: la Juve batte l'Inter 2-0 e la sorpassa in classifica. Meglio l'Inter in avvio, vicina al gol con una deviazione di testa di Dzeko e una grande chance per Dumfries. Cambia tutto nella ripresa con Rabiot smarcato da una grande giocata di Kostic, che poi si ripete anche col passaggio decisivo a Fagioli nel finale. Allegri sale a quota 25 punti, resta a 24 Inzaghi. Nel secondo tempo tornano Chiesa (già rientrato in Champions) e Brozovic