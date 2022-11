Il lunch match della 13^ giornata mette di fronte Bologna e Torino. Thiago Motta ritrova Arnautovic dal primo minuto, Juric (squalificato, in panchina c'è Paro) conferma l'11 che ha battuto il Milan, con Miranchuk e Vlasic in appoggio a Pellegri che si fa male dopo pochi secondi e lascia il campo a Karamoh. Arnautovic subito sfiora il vantaggio. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW TV. Disponibile su Sky Go, anche in HD