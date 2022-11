Torna al successo il Monza dopo tre sconfitte consecutive contro il Verona. Scaligeri in 10 prima della mezz'ora per l'espulsione di Magnani dopo un fallo da ultimo uomo su Dany Mota. Le reti brianzole portano la firma di Carlos Augusto, che ha raccolto un bel cross dalla destra di Ciurria. Il raddoppio nel finale con Colpani che riceve un ottimo assist del subentrato Petagna, Nel primo tempo fuori per infortunio Faraoni nel Verona. Nel finale esce invece in lacrime nel Monza Sensi, portato fuori in barella