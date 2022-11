La Lazio batte la Roma 1-0. Sorpasso in classifica e terzo posto per i biancocelesti insieme all'Atalanta. Dopo i tentativi di Abraham e Zaniolo va a segno Felipe Anderson, ma è grave l'errore di Ibanez sulla pressione di Pedro. Traversa di Zaniolo dopo la mezz'ora. Nella ripresa infortunio muscolare per Pellegrini e doppietta sfiorata da Felipe Anderson. Dieci minuti di recupero non bastano alla Roma, che cade dopo tre vittorie di fila

