Un'altra gara senza vittoria per l'Udinese (ne sono 5) che impatta in casa contro un caparbio Lecce. Alla Dacia Arena pugliesi pericolosi con Strefezza (palo). Poi arriva il vantaggio siglato da Colombo e nel finale di primo tempo Gallo colpisce un altro palo. Sottil inserisce Success nella ripresa e l'attaccante sforna un assist al bacio per Beto che fa 1-1. Nella parte finale entrambe provano a vincere ma il risultato resta inchiodato sull'1-1