La Fiorentina non è riuscita a vincere nelle ultime otto partite di Serie A giocate di mercoledì (3 pareggi, 5 sconfitte) e ha realizzato un solo gol nelle cinque più recenti; è la striscia peggiore in questo giorno della settimana per i viola, che in precedenza non erano mai rimasti per più di cinque gare consecutive senza successi.