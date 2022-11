Non si ferma più la Lazio che dopo aver vinto il derby batte il Monza e aggancia in classifica il Milan al secondo posto a quota 30 punti. La squadra di Sarri soffre (gol annullato a Petagna), perde Lazzari per un problema al polpaccio ma nella ripresa accelera e trova la rete della vittoria con il gol del giovanissimo Romero. Nel finale entra anche Immobile