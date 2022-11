A caccia della quinta vittoria di fila, i bianconeri affrontano l'Hellas al Bentegodi. Allegri schiera la coppia Milik-Kean, in mezzo Locatelli insieme a Fagioli e Rabiot. In difesa spazio a Bonucci, c'è Perin in porta. Bocchetti lancia Djuric rifornito da Kallon e Lasagna. Sulle fasce Terracciano e Doig, in mezzo gioca il baby Sulemana. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW TV. Disponibile su Sky Go, anche in HD