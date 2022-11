Atalanta, le scelte di Gasperini

Gasp fa turnover, in modo da far rifiatare qualcuno in vista della partita di domenica con l’Inter. In attacco si rivede dal 1’ Zapata: alle sue spalle parte titolare anche Malinovskyi, assieme a Ederson. In panchina Lookman. Demiral, diffidato, viene preservato: in difesa gioca Okoli, con Djimsiti e Ruggeri. Tra i pali c'è Sportiello e non Musso. In panchina si rivede Palomino, dopo l'assoluzione per il caso di positività al doping. Cambiano anche gli interpreti sulle fasce, dove giocano Soppy e Zortea. Pasalic in mediana con De Roon

(3-4-2-1): Sportiello; Okoli, Djimsiti, Ruggeri; Soppy, Pasalic, De Roon, Zortea; Ederson, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini