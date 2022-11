Gara solida e cinica da parte del Torino che si getta alle spalle la sconfitta del Dall'Ara contro il Bologna e conquista i tre punti battendo la Samp 2-0. Toro da subito in controllo e in vantaggio con una girata di Radonjic. I blucerchiati faticano a reagire e nella ripresa subiscono il raddoppio da Vlasic. Stankovic espulso. Il Toro sale a quota 20 in classifica, Samp penultima a 6

LE PAGELLE