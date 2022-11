Non si ferma la squadra di Allegri, che infila la quinta vittoria consecutiva senza concedere gol. In avvio ritmi alti, ma poche occasioni nei primi 45': Sulemana e Lasagna al tiro, loro come Milik e Locatelli. Nella ripresa male Dawidowicz da ottima posizione, lo punisce Kean che non sbaglia su invito di Rabiot. Rigore concesso e poi annullato dal Var al Verona: non è fallo di Bonucci su Verdi. Rosso diretto ad Alex Sandro nel finale. Hellas ko per la nona partita di fila

