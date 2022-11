Bologna-Sassuolo, le probabili formazioni: torna Berardi dal 1'

Thiago Motta pronto a cambiare dopo il pesante 6-1 subito a San Siro. Tornano Cambiaso, Aebischer e Dominguez. Dionisi deve fare a meno dello squalificato Maxime Lopez ma ritrova Berardi dal 1'. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD Condividi

La squadra di Thiago Motta deve gettarsi alle spalle la pesantissima sconfitta di San Siro (6-1) contro l'Inter e ripartire per continuare a risalire la classifica dopo le recenti buone prestazioni che hanno portato i rossoblu a quota 16 punti appaiando il Sassuolo. Proprio la formazione di Dionisi è reduce da un buonissimo punto conquistato al Mapei contro la Roma. Il Sassuolo farà a meno di Maxime Lopez squalificato ma potrebbe riproporre dal 1' Mimmo Berardi. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD.

Bologna, pronti a tornare Aebischer e Dominguez? L’obiettivo in casa Bologna è dimenticare in fretta il 6-1 patito a San Siro. A Milano Motta aveva tenuto in panchina qualche giocatore che contro il Sassuolo dovrebbe ritrovare posto. In difesa ad esempio Cambiaso si candida per un posto sulla corsia sinistra. In mediana invece si dovrebbe rivedere Dominguez. In attacco la scelta super offensiva con Orsolini e Barrow non ha pagato e quindi molto probabile che contro il Sassuolo si torni a puntare su Aebischer mentre a sinistra chance per Vignato. BOLOGNA (4-2-3-1), la probabile formazione: Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso; Medel, Ferguson; Aebischer, Dominguez, Vignato; Arnautovic. All. Thiago Motta