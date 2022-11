La sfida del Maradona apre il sabato della 15^ giornata del campionato di Serie A. Il Napoli vuole continuare a mantenere il vantaggio accumulato sulle seconde (Lazio e Milan) prima della sosta per i Mondiali. L'Udinese, senza vittorie da 6 giornate, cerca il colpaccio contro la capolista. Spalletti sceglie Elmas come sostituto di Kvaratskhelia, in difesa c'è Olivera e non Mario Rui. Sottil punta su Beto con Deulofeu. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 15