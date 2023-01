La sfida del Dall'Ara chiude la 17^ giornata del campionato di Serie A. Gasperini recupera Zapata che fa coppia con Hojlund. in difesa c'è Palomino e non Okoli. Motta schiera Sansone da 'falso nove'. Gioca Soriano e non Aebischer. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD