Chiesa entra e serve l'assist decisivo a Danilo per l'1-0 e la Juve vince ancora. È l'ottava vittoria di fila in campionato per Allegri, tutte arrivate senza subire gol. In attesa che scendano in campo le altre squadre, i bianconeri volano a -4 dal Napoli (che sfiderà la Samp) a una settimana dallo scontro diretto del Maradona. Di Maria sostituito al 66' con qualche noia muscolare. Prima del match tantissimi omaggi in ricordo di Gianluca Vialli

LA CLASSIFICA