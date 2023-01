Inizia allo Stadio Franchi di Firenze la 17ma giornata di Serie A con il match tra Fiorentina e Sassuolo. Italiano ritrova Kouamé dall’inizio, parte ancora fuori Amrabat. In attacco conferma Cabral con Jovic che non è stato convocato per un problema alla caviglia. Dionisi punta su Berardi nonostante qualche acciacco fisico della vigilia. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 15