Banco di prova importantissimo per il Milan che affronta la Roma a San Siro. Pioli non ha grosse scelte in attacco: confermato Giroud, gioca Brahim Diaz con Leao e Saelemaekers. In difesa Kalulu e Tomori i centrali. Mourinho schiera Abraham dal 1'. Alle sue spalle Dybala e Zaniolo con Pellegrini insieme a Cristante a centrocampo. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 20.45