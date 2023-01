statistiche

Il Verona ha perso 12 delle ultime 13 sfide di Serie A contro squadre lombarde (1 vittoria), tante sconfitte quante quelle che aveva rimediato nelle 29 precedenti (7 vittorie, 10 pareggi). Gli scaligeri, inoltre, non hanno trovato il gol in sei dei 12 confronti più recenti contro avversarie di questa regione (otto reti totali in questa striscia, appena 0.7 in media a match).