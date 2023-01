Empoli Sampdoria, le probabili formazioni: Gabbiadini guida l'attacco blucerchiato

Tante le assenze in casa blucerchiata, con Stankovic che dovrebbe cambiare modulo: Vieira l'unico certo di una maglia da titolare, con Sabiri e Verre che dovrebbero giocare al suo fianco. Nell'Empoli, tante conferme per Zanetti: l'unico dubbio restano le due mezz'ali.

Dopo le sconfitte di Verona, Cremonese e Sassuolo, la Sampdoria ha l'occasione di conquistare punti importanti in ottica salvezza. Per questo motivo, Dejan Stankovic si affiderà al suo uomo di maggiore qualità, Manolo Gabbiadini, che farà coppia in attacco con Lammers. A centrocampo, pesa l'assenza di Rincon (squalificato): per questo motivo, l'allenatore potrebbe rilanciare Sabiri nel ruolo di mezz'ala. L'Empoli, protagonista di un ottimo inizio di stagione, punterà ancora sul duo offensivo formato da Caputo e Lammers con Baldanzi che agirà alle loro spalle. Zanetti, inoltre, confermerà tutto il pacchetto difensivo.

Sampdoria, Stankovic senza lo squalificato Rincon Oltre a Rincon, Stankovic dovrà fare a meno di Murru, Conti, De Luca e Quagliarella. A causa della poco autonomia di Wings, Stankovic potrebbe optare per il 3-5-2. L'unico dubbio difensivo riguarda Amione, che è favorito su Murillo. A centrocampo, l'unico certo di una maglia è Vieira, mentre le due mezz'ali sono in dubbio: Sabiri e Verre si giocano il posto con Djuricic e Paoletti. Prima convocazione per il nuovo portiere Turk. SAMPDORIA (3-5-2): Audero; Nuytinck, Colley, Amione; Zanoli, Sabiri, Vieira, Verre, Augello; Gabbiadini, Lammers. All. Stankovic.