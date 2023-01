Dopo i due pareggi negli ultimi due turni contro Udinese e Lazio, l’Empoli potrebbe dividere la posta in palio per almeno tre gare di fila in Serie A per la prima volta dal settembre 2022 (quattro in quel caso); inoltre nessuno ha raccolto più pari rispetto ai toscani (sette) in questo campionato (sette anche per Lecce, Udinese e Cremonese).