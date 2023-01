Vittoria ritrovata dai biancocelesti che, dopo un punto nelle ultime tre gare, festeggiano 2-0 al Mapei Stadium. Chance iniziali per Laurienté e Zaccagni, Immobile si ferma al 15’ per un fastidio muscolare: dentro Pedro. Prima dell’intervallo Zaccagni non sbaglia su rigore, concesso dal Var per il tocco col braccio di Toljan. Felipe Anderson spreca due volte da pochi passi, ma la chiude in pieno recupero. Sassuolo in piena crisi: l'ultimo successo risale al 24 ottobre

